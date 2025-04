Calcio | Inter e Milan pareggiano il Como passa a Monza in Serie A

Serie A 2024-2025 giunta alla 31a giornata, ed ecco che i risultati iniziano a farsiessanti su tutti i fronti. Scudetto, zona Europa, retrocessione: c'è di tutto e di più nel sabato che, va pur detto, vedeessato soprattutto il Nord del Paese, con però qualcuno che al Sud guarda con un occhio a possibili riavvicinamenti. Ma andiamo con ordine.1-3Sempre più profondo rosso per il, che è prossimo a vedere il punto di non ritorno per quel che riguarda la lotta retrocessione: ultimo posto a 15 e 10 punti da recuperare per tentare il complesso. Eppure Mota dopo 5? trova il vantaggio approfittando di un po' di confusione della difesa comasca, colpendo di destro alle spalle di Butez. Reazione immediata dei lariani, che con Ikonéal 16?, ed è anche un gol notevole: due uomini saltati, sinistro e rete.

