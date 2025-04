Scacchi Europei femminili | Zimina patta e resta in zona alta Brunello sconfitta e si allontana

Europei femminili individuali di Scacchi in corso di svolgimento a Rodi, in Grecia, si avviano al primo e unico giorno di riposo con una sola giocatrice al comando. Che, va detto, è la più sorprendente: si tratta, infatti, della georgiana Anastasia Kirtadze, entrata nel torneo con il 70° ELO (cioè in sostanza nella seconda metà tra le 136 iscritte) e ora leader con 5,5/6 davanti a un gruppo di quattro a 5/6, tra cui si segnala la seconda favorita, la serba Teodora Injac.In casa Italia, la situazione vede Olga Zimina (4/6) trovare una patta quasi miracolosa con la spagnola Sabrina Vega Gutierrez. Per la veterana del gruppo azzurro un brutto errore in uscita dall’apertura, con la Donna lasciata senza attività in a6 fino al cambio della stessa con la corrispettiva del Nero. Nel frattempo l’iberica fa in tempo a orchestrare un attacco molto potente con Torre e Cavalli, ma non si avvede del fatto che a Zimina una carta è rimasta: quella dello scacco perpetuo, con cui forza l’equa divisione del punto alla 39a mossa. Oasport.it - Scacchi, Europei femminili: Zimina patta e resta in zona alta, Brunello sconfitta e si allontana Leggi su Oasport.it Gliindividuali diin corso di svolgimento a Rodi, in Grecia, si avviano al primo e unico giorno di riposo con una sola giocatrice al comando. Che, va detto, è la più sorprendente: si tratta, infatti, della georgiana Anastasia Kirtadze, entrata nel torneo con il 70° ELO (cioè in sostanza nella seconda metà tra le 136 iscritte) e ora leader con 5,5/6 davanti a un gruppo di quattro a 5/6, tra cui si segnala la seconda favorita, la serba Teodora Injac.In casa Italia, la situazione vede Olga(4/6) trovare unaquasi miracolosa con la spagnola Sabrina Vega Gutierrez. Per la veterana del gruppo azzurro un brutto errore in uscita dall’apertura, con la Donna lasciata senza attività in a6 fino al cambio della stessa con la corrispettiva del Nero. Nel frattempo l’iberica fa in tempo a orchestrare un attacco molto potente con Torre e Cavalli, ma non si avvede del fatto che auna carta è rimasta: quella dello scacco perpetuo, con cui forza l’equa divisione del punto alla 39a mossa.

