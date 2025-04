Soccorritori uccisi a Gaza l' esercito israeliano ammette | Le ambulanze avevano i lampeggianti accesi

Tgcom24.mediaset.it - Soccorritori uccisi a Gaza, l'esercito israeliano ammette: "Le ambulanze avevano i lampeggianti accesi" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Israele: "Ucciso l'assassino della famiglia Bibas". Il premier Netanyahu lunedì negli Usa incontrerà Trump: parlerà di dazi e ostaggi

Soccorritori uccisi a Gaza, un video smentisce Israele. Poi l'ammissione dell'esercito. Il video che smentisce la versione dell’esercito israeliano sui 15 soccorritori uccisi a Gaza. Soccorritori uccisi a Gaza, Idf ammette: 'Le ambulanze avevano le luci accese'. Il video. Guerra Medio Oriente, Nyt pubblica video ambulanze colpite a Gaza con le luci accese. LIVE. GAZA. Un video conferma la strage dei 15 paramedici a Rafah. Strage di soccorritori. La denuncia del testimone: «Colpiti deliberatamente». Ne parlano su altre fonti

Il video che smentisce la versione dell’esercito israeliano sui 15 soccorritori uccisi a Gaza - L'ha pubblicato il New York Times e mostra che non è vero che i veicoli non erano contrassegnati come mezzi di soccorso ... (ilpost.it)

Soccorritori uccisi a Gaza, un video smentisce Israele - Una strage che scuote ulteriormente le coscienze, anche oltre l'orrore quotidiano di Gaza. Il New York Times ha pubblicato un video che mostra come ambulanze palestinesi e un camion dei pompieri fosse ... (ansa.it)

Idf, indagine approfondita su soccorritori uccisi a Rafah - L'Idf ha annunciato un'indagine "approfondita" sull'incidente avvenuto il 23 marzo a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, durante il quale soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro ambulanze p ... (msn.com)