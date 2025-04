Oasport.it - Equitazione: Charlotte Fry si prende tutto! Vittoria anche nel Freestyle del dressage a Basilea

Leggi su Oasport.it

Dopo aver vinto ieri nel Grand Prix delle Finals della FEIWorld Cup 2024-2025, la britannicaFry raddoppia i suoi successi sul campo di gara svizzero.Con una ripresa da 88.195%, l’amazzone classe 1996 – in sella a Glamourdale – si è imposta nel concorso disbaragliando tutta la concorrenza rappresentata, come ieri, dalla tedesca Isabell Werth, ancora seconda a 84.365% (su DSP Quantaz), e dalla norvegese Isabel Freese, nuovamente terza (montante Total Hope OLD) con lo score di 81.850%.In quarta, quinta e sesta posizione restano rispettivamente giù dal podio il francese Corentin Pottier (80.415%), lo svedese Patrik Kittel (80.115%) e la tedesca Bianca Nowag-Aulenbrock (78.990%).Contest complessivamente con 17 binomi al via, nessun italiano. Si chiude così quindi la stagione della FEIWorld Cup 2024-2025.