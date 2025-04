Arezzo bambino di 10 anni salva la nonna colpita da una crisi epilettica | Ho imparato le manovre a scuola

Leggi su Open.online

Laha unae il nipote, di soli dieci, lela vita. «Hole, durante le lezioni di pronto soccorso», ha detto il piccolo soccorritore. Prima ha adagiato la donna nella corretta posizione per superare il malore che avrebbe potuto rivelarsi molto grave, poi ha alzato il telefono e ha allertato i soccorsi. È successo venerdì 4 aprile ad, in Toscana. «Storie belle di questo genere regalano impagabili soddisfazioni», commentano dalla Misericordia di, che ha reso noto l’episodio a lieto fine e che era salita in cattedra proprio nella classe del bimbo per la formazione di primo soccorso, inserita nel progetto “Asso – Adi soccorso”.Il raccontoSeguendo l’ordine dei fatti raccontati, senza dettagli a tutela della privacy, una delle ambulanze si è precipitata sul posto, dove si trovava la signora colta dal malore e che si era accasciata a terra.