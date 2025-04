Nintendo Switch 2 pare già esaurito presso molti rivenditori UK subito dopo l’apertura delle prenotazioni

Nintendo Switch 2 non è ancora arrivata sul mercato, ma già fa parlare di sé per il boom di richieste. A poche ore dall’apertura delle prenotazioni presso vari rivenditori britannici, la console risulta esaurita in diverse catene, tra cui Argos, Smyths, ShopTo e Amazon UK. Una situazione prevedibile, viste le aspettative altissime, ma comunque significativa per misurare l’entusiasmo dei fan.MSN ha segnalato che tra le opzioni offerte, spicca il bundle con Mario Kart World, che ha registrato una domanda particolarmente alta. Questo pacchetto, al prezzo di £429.99, consente un risparmio fino a £40 rispetto all’acquisto separato del gioco, un fattore che ha sicuramente accelerato le vendite.Va detto che la disponibilità iniziale potrebbe essere stata limitata per scelta dei rivenditori, con l’obiettivo di scaglionare le prenotazioni e gestire meglio la logistica. Game-experience.it - Nintendo Switch 2 pare già esaurito presso molti rivenditori UK subito dopo l’apertura delle prenotazioni Leggi su Game-experience.it 2 non è ancora arrivata sul mercato, ma già fa parlare di sé per il boom di richieste. A poche ore dalvaribritannici, la console risulta esaurita in diverse catene, tra cui Argos, Smyths, ShopTo e Amazon UK. Una situazione prevedibile, viste le aspettative altissime, ma comunque significativa per misurare l’entusiasmo dei fan.MSN ha segnalato che tra le opzioni offerte, spicca il bundle con Mario Kart World, che ha registrato una domanda particolarmente alta. Questo pacchetto, al prezzo di £429.99, consente un risparmio fino a £40 rispetto all’acquisto separato del gioco, un fattore che ha sicuramente accelerato le vendite.Va detto che la disponibilità iniziale potrebbe essere stata limitata per scelta dei, con l’obiettivo di scaglionare lee gestire meglio la logistica.

