Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch, pausa dal ring e nuovo ruolo a Hollywood

Leggi su Zonawrestling.net

potrebbe non allacciarsi gli stivali per WrestleMania 41, ma questo non significa che sparirà dai riflettori.Mentre i fan continuano a sperare in un ritorno a sorpresa sul palcoscenico più importante della WWE,sta riempiendo la sua agenda altrove e ora sappiamo cosa farà. “The Man” è stata ufficialmente annunciata come ospite speciale di The Ultimate Improv Show l’11 aprile a Los Angeles, dove apparirà come “Guest Monologist”. L’evento, che si terrà al teatro Dynasty Typewriter, presenta un cast comico di alto livello tra cui Dan Black, Bobby Moynihan, Paul Scheer, Lisa Gilroy e altri. Sarà possibile seguirlo anche online, quindi i fan potranno comunque vedere l’esibizione dianche se non si trovano in California. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Ultimate Improv Show (@ultimateimprovshow)Questo aggiornamento arriva pochi giorni dopo le dichiarazioni di Sean Ross Sapp, il quale ha rivelato chenon dovrebbe prendere parte a WrestleMania 41, nonostante siano state avanzate alcune proposte creative per le: “Al momento non ho sentito nulla.