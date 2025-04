PAGELLE E TABELLINO MILAN-FIORENTINA 2-2 | Jovic torna bomber Maignan e De Gea dei muri Disastro Musah

PAGELLE E TABELLINO MILAN-FIORENTINA 2-2: Jovic torna bomber, Maignan e De Gea dei muri. Disastro Musah (LaPresse) – Calciomercato.it

Ecco i voti:

MILAN
Maignan 7,5
Walker 5,5
Tomori 5,5
Thiaw 5,5
Hernández 6
Musah 4 – Dal 23? Jovic 7,5
Fofana 5,5 – Dall'80' Bondo s.v.
Pulisic 6 – Dall'80 Chukwueze s.v.
Reijnders 5,5
Leao 6
Abraham 7 – Dal 55? Gimenez 5,5- Dal 80? Joe Felix s.v.
All. Conceicao 6
Ayroldi 5

FIORENTINA
De Gea 8
Pongracic 5 – Dal 71? Comuzzo 6
Marì 5,5
Ranieri 5
Dodo 7
Mandragora 6,5 – Dall'87' Adli s.v.
Cataldi 6 – Dal 59? Ndour 6
Fagioli 6,5
Parisi 6 – Dal 72? Folorunsho 6
Gudmundsson 6,5 – Dal 59? Beltran 6
Kean 7
All. Palladino 6

Top e flop dei rossoneri della sfida di San Siro

TOP Jovic 7,5 – Quando sta bene fisicamente e con la testa è un signor attaccante.

