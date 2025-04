Campionato Italiano Challenge Bersaglieri Sanniti Touch quinti alla tappa di Foligno

Bersaglieri Sanniti Touch tornano dalla terza tappa del Campionato Italiano Challenge di Touch football a Foligno con un bilancio agrodolce, conquistando un quinto posto finale nonostante un percorso sul campo da imbattuti. La giornata ha visto anche un riconoscimento individuale per il giocatore Emilio Lavorgna, metaman per i Sanniti. La squadra sannita ha dimostrato grande solidità durante la fase a gironi, ottenendo vittorie convincenti contro Clandestini Forlì per 4-3 e Dragoni Milano per 5-2. La partita con Venezia si è conclusa con un pareggio per 3-3, ma l'assegnazione del bonus donne ha relegato i Bersaglieri nella parte bassa del tabellone.Nella fase a eliminazione diretta, i Bersaglieri hanno dominato la semifinale, superando agevolmente Foligno con un netto 11-2.

