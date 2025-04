Milan in rimonta sulla Fiorentina! Pari e spettacolo a San Siro

Milan-Fiorentina finisce con il risultato di 2-2 in questo sabato pieno di gol e spettacolo in Serie A. rimonta rossonera nel secondo tempo.rimonta – Pari e spettacolo a San Siro in occasione della partita tra Milan e Fiorentina, che alla fine si chiude sul risultato di 2-2. Partenza disastrosa per i rossoneri che pagano gli sforzi della Coppa Italia e del match contro l'Inter durante la settimana. Nei primi 10 minuti la viola va avanti subito di due gol. Prima sblocca con l'autogol di Malick Thiaw propiziato da uno contro uno favoloso di Albert Gudmundsson, che ha messo in difficoltà tutto il reparto arretrato avversario. Poi Moise Kean ribadisce in rete a porta vuota su passaggio perfetto in area di rigore di Dodo. Nella prima frazione c'è tempo però per il gol che riapre i conti per i rossoneri, che colpiscono ancora con Tammy Abraham alla seconda firma consecutiva in questa settimana.

