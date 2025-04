Xbox il movimento BDS chiede il boicottaggio per il ruolo di Microsoft nei massacri in Palestina

movimento BDS (Boicotta, Disinvesti, Sanziona), che da anni si batte per i diritti del popolo palestinese, ha lanciato una nuova campagna globale chiedendo il boicottaggio di Xbox e di tutti i prodotti Microsoft. Il motivo di questa decisione è chiaro: l’azienda di Redmond sarebbe complice nel genocidio in corso a Gaza e nella gestione del sistema di apartheid praticato da Israele contro i palestinesi.In un comunicato ufficiale, diffuso attraverso il proprio profilo Instagram, il movimento afferma che Microsoft ha fornito e continua a fornire tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale e i servizi cloud Azure, alle forze armate israeliane e ai ministeri del governo israeliano. Secondo BDS, queste tecnologie sarebbero utilizzate per monitoraggio militare, sorveglianza e operazioni belliche nella Striscia di Gaza, contribuendo attivamente a quello che viene definito un conflitto genocida contro una popolazione di circa 2,3 milioni di persone. Game-experience.it - Xbox, il movimento BDS chiede il boicottaggio per il ruolo di Microsoft nei massacri in Palestina Leggi su Game-experience.it IlBDS (Boicotta, Disinvesti, Sanziona), che da anni si batte per i diritti del popolo palestinese, ha lanciato una nuova campagna globalendo ildie di tutti i prodotti. Il motivo di questa decisione è chiaro: l’azienda di Redmond sarebbe complice nel genocidio in corso a Gaza e nella gestione del sistema di apartheid praticato da Israele contro i palestinesi.In un comunicato ufficiale, diffuso attraverso il proprio profilo Instagram, ilafferma cheha fornito e continua a fornire tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale e i servizi cloud Azure, alle forze armate israeliane e ai ministeri del governo israeliano. Secondo BDS, queste tecnologie sarebbero utilizzate per monitoraggio militare, sorveglianza e operazioni belliche nella Striscia di Gaza, contribuendo attivamente a quello che viene definito un conflitto genocida contro una popolazione di circa 2,3 milioni di persone.

Xbox, il movimento BDS chiede il boicottaggio per il ruolo di Microsoft nei massacri in Palestina. Ne parlano su altre fonti

Il movimento BDS ha chiesto il boicottaggio di Xbox per il ruolo di Microsoft nei massacri palestinesi - Il movimento BDS (BDS sta per 'boicotta', 'disinvesti', 'sanziona'), che conta centinaia di migliaia tra aderenti e simpatizzanti in tutto il mondo ed è formato da associazioni facenti parte della soc ... (informazione.it)