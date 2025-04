.com - Televisione: è morto Antonello Fassari, l’oste nella serie “I Cesaroni”. Amendola: “Sarai sempre mio fratello”

Leggi su .com

E'a 72 anni, tra gli attori italiani, con inclinazione comica, più popolari grazie alla partecipazione a programmi tv cult come "Avanzi" e atelevisive amate come "I" in cui interpretava l'oste CesareL'articolo: è“I”.: “mio” proviene da Firenze Post.