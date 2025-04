Il Milan rimonta la Fiorentina da 0-2 a 2-2 ma il pari non serve a nessuno

Milan rimonta contro la Fiorentina, ma il pareggio non basta per alimentare le speranze europee. Finisce 2-2 a San Siro nell`anticipo della. Leggi su Calciomercato.com Ilcontro la, ma il pareggio non basta per alimentare le speranze europee. Finisce 2-2 a San Siro nell`anticipo della.

Milan-Fiorentina 0-2: la Viola dà spettacolo, raddoppio di Kean. Milan-Fiorentina 0-1: Thiaw, autogol goffo. Ma Musah che ha fatto?. Milan, rimonta vincente: 3-2 sulla Roma! Festa Lazio con la Fiorentina e che colpo del Sassuolo. Subisce gol dopo tre minuti, poi si scatena: Milan, è una rimonta sensazionale!. Serie A, derby Milan-Inter e match Roma-Napoli 1-1. Bene Juve e Fiorentina. HIGHLIGHTS. Serie A Femminile, cuore Milan: rimonta da 0-2 a 2-2 contro la Fiorentina. Ne parlano su altre fonti

Serie A, Milan-Fiorentina 0-2 al 10': viola in corsa per l’Europa - Immediato raddoppio dei viola al 10' con Kean Raddoppia Kean al 10' per la Fiorentina. Azione corale dei viola, Cataldi sventaglia da sinistra verso destra dove trova Dodò che sul secondo palo serve a ... (msn.com)

De Gea e Maignan fanno un figurone, il Milan rimonta la Fiorentina: il 2-2 serve a poco - Milan-Fiorentina 2-2, con i rossoneri abili a recuperare il doppio svantaggio dopo un inizio disastroso. Un punto che serve a poco per la classifica di entrambe. (fanpage.it)

DIRETTA / Milan-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday.it - 20:40 Conceicao recupera Reijnders, confermato in mediana al fianco di Fofana con Musah a destra e Pulisic in posizione centrale. Leao torna dal primo minuto anche in campionato. Abraham viene ... (firenzetoday.it)