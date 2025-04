Bangkok padre si lancia da un grattacielo per salvare la famiglia durante il terremoto

Bangkok – Un gesto estremo e disperato, dettato dall’amore e dal coraggio. durante il violento terremoto che ha colpito la capitale thailandese lo scorso 28 marzo, un uomo si è reso protagonista di un atto che ha dell’incredibile.Kwon Young Jun, un cittadino sudcoreano di 32 anni, si trovava al 52° piano di un grattacielo per la consueta sessione di ginnastica quando la terra ha cominciato a tremare. Il sisma, di forte intensità, ha causato il crollo del ponte sospeso che collegava l’edificio in cui si trovava all’immobile adiacente. In quell’altro palazzo si trovavano la moglie e la figlia dell’uomo.Resosi conto dell’impossibilità di raggiungerle per vie ordinarie, Kwon Young Jun non ha esitato: si è lanciato tra le macerie sospese nel vuoto, affrontando un salto di quasi duecento metri d’altezza, pur di raggiungere i suoi cari. Thesocialpost.it - Bangkok, padre si lancia da un grattacielo per salvare la famiglia durante il terremoto Leggi su Thesocialpost.it – Un gesto estremo e disperato, dettato dall’amore e dal coraggio.il violentoche ha colpito la capitale thailandese lo scorso 28 marzo, un uomo si è reso protagonista di un atto che ha dell’incredibile.Kwon Young Jun, un cittadino sudcoreano di 32 anni, si trovava al 52° piano di unper la consueta sessione di ginnastica quando la terra ha cominciato a tremare. Il sisma, di forte intensità, ha causato il crollo del ponte sospeso che collegava l’edificio in cui si trovava all’immobile adiacente. In quell’altro palazzo si trovavano la moglie e la figlia dell’uomo.Resosi conto dell’impossibilità di raggiungerle per vie ordinarie, Kwon Young Jun non ha esitato: si èto tra le macerie sospese nel vuoto, affrontando un salto di quasi duecento metri d’altezza, pur di raggiungere i suoi cari.

