DURO ACCARDA DEVASTAGGIO BUSI ALLA DIFESA DEL TITOLO

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-05 18:28:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Le speranze deldi Laliga del Real Madrid hanno subito un colpo devastante mentre Valencia ha ottenuto una vittoria per 2-1 al Santiago Bernabeu per gentile concessione di un vincitore di 95 minuti di Hugo.Valencia ha messo a tacere la folla di casa al 15 ° minuto quando Mouctar Diakhaby ha trasformato a casa un angolo dal raggio di punta due minuti dopo che Vinicius Junior aveva visto un po ‘di rigore salvato.Vinicius ha espiato per quell’errore a cinque minuti nella seconda metà quando ha livellato le cose, toccando il palo lontano dopo che un angolo è stato lanciato sul suo cammino.Kylian Mbappe ha visto una serie di occasioni che chiedevano, ma è statoa dire incredibilmente l’ultima parola mentre si dirigeva oltre Fran Gonzalez per lasciare Madrid tre puntideriva di Barcellona, ??che giocava al vero Betis più tardi sabato.