Bremer esaltato da Thiago Motta | Per questa squadra è fondamentale è un giocatore importantissimo Così è cambiata la Juve senza di lui

di RedazionentusNews24da: «per la». Cosa ha detto l’ex allenatore sul difensore brasilianoha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Dopo l’esonero da parte della, l’ex tecnico bianconero ha toccato tutti i temi più caldi e parlatoanche di– «Giocando ogni due o tre giorni abbiamo avuto tantissimi infortuni. È chiaro che tutti i giocatori sono importanti, peròperin tutti i sensi, sia in campo che nello spogliatoio. Con lui in campo abbiamo fatto sei clean sheet. Poi si è fatto male anche Cabal. All’inizio della stagione, quando si parlava della cessione di, ho chiesto alla società che restasse con noi. Gleison è un, ed è chiaro chedi lui tutto è stato, è diventato, molto più difficile».

