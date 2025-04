Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Thiago Motta rivela: «Sono sempre stato in sintonia con Giuntoli, tutte le scelte erano concordate. Avevamo questo obiettivo»

Thiago Motta ha parlato anche delle scelte fatte in sede di mercato. Cosa ha detto l'ex allenatore

Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Dopo l'esonero da parte della Juventus, l'ex tecnico bianconero ha parlato anche delle scelte di mercato fatte nelle ultime due sessioni.

MERCATO – «Si, sono sempre stato in sintonia con il direttore per la definizione della rosa. Abbiamo iniziato con una squadra che, per motivi sportivi ma anche economici, dovevamo profondamente cambiare. Io non sono entrato nelle valutazioni economiche dei singoli giocatori, ma abbiamo sempre concordato le scelte volte a rinforzare la squadra».