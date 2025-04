Agi.it - Michael Schumacher è nonno. è nata Millie, la figlia di Gina Maria

AGI - Il sette volte campione del mondo di Formula 1,è diventato: suaGinaè diventata mamma. Il 29 marzo scorso èma la neo mamma ha reso nota la notizia solo nelle scorse ore su Instagram. Quandoebbe l'incidente sugli sci a Meribel, era il 29 dicembre del 2013, laaveva 16 anni. Gina, 28 anni, nel settembre scorso era convolata a nozze con il suo grande amore Iain Bethke in un matrimonio da sogno a Maiorca. Se per Ginaè il primo figlio, per la leggenda della Formula 1(56 anni) e sua moglie Corinna (55) è il primo nipote. "Benvenuta al mondo,il 29 marzo, i nostri cuori sono piu' pieni che mai. Siamo più che fortunati ad averti nelle nostre vite", ha scritto Gina come didascalia a una foto in bianco e nero che mostra le sue mani con quelle del marito e della bambina.