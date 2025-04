Serieanews.com - Esonero Conceiçao, arriva la decisione: il Milan cambia

, ladella dirigenza delè presa: il ribaltone è clamorosola: il(Lapresse) – SerieAnewsUn punto in due partite. Ilimpatta con la Fiorentina e svicola ancor di più in classifica. I rossoneri sono noni in classifica con 48 punti ed in caso di vittoria del Bologna sarebbero 11 le lunghezze di distacco dalla quarta posizione e quindi dall’ultimo piazzamento che regala la qualificazione alla prossima Champions League.Un punto contro una diretta concorrente non è certo un buon segnale, considerato come anche i posti per l’Europa League sono distanti quattro lunghezze ma le avversarie hanno una gara in meno. Ancora una volta ilè caduto nei suoi stessi errori. Solo una ripresa di spessore ed i cambi dihanno modificato un po’ la situazione.