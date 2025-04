Livigno bambino di 7 anni investito su una pista da bob da un gatto delle nevi

bambino di 7 anni, di nazionalità straniera, è stato investito oggi attorno alle 18.20 su una pista da bob della ski-area del Carosello 3000 di Livigno, in Valtellina . A investirlo, per cause ora al vaglio dei carabinieri della locale caserma, è stato un gatto delle nevi impegnato nelle manovre di battitura delle piste da sci al termine della giornata sciistica. Subito sono scattati i soccorsi. Feedpress.me - Livigno, bambino di 7 anni investito su una pista da bob da un gatto delle nevi Leggi su Feedpress.me Undi 7, di nazionalità straniera, è statooggi attorno alle 18.20 su unada bob della ski-area del Carosello 3000 di, in Valtellina . A investirlo, per cause ora al vaglio dei carabinieri della locale caserma, è stato unimpegnato nelle manovre di battiturapiste da sci al termine della giornata sciistica. Subito sono scattati i soccorsi.

