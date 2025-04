Pronostico Fulham-Liverpool | succede sempre da oltre 2 anni

Fulham-Liverpool è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Dodici punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice a otto giornate dal termine. Il Liverpool ha in mano la Premier League e non ci sono davvero possibilità che la squadra di Slot non vinca il titolo alla fine di questa stagione. Anche perché, come sappiamo, l'Arsenal ha pure altri pensieri: la Champions League.Pronostico Fulham-Liverpool: succede sempre da oltre 2 anni (Lapresse) – Ilveggente.itLa vittoria sofferta nel derby contro l'Everton ha fatto vedere anche un'altra cosa: la formazione del tecnico che ha preso il posto di Klopp, anche quando non gioca bene, riesce a vincere. Partite sporche, si diceva una volta, quelle che solamente le grandi squadre riescono a portare a casa anche in quelle giornate dove tutto sembra andare storto.

