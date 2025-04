Gol e spettacolo a San Siro finisce 2-2 fra Milan e Fiorentina

MilanO - Milan e Fiorentina danno vita a una sfida ricca di emozioni e occasione, che si chiude sul 2-2. All'autorete di Thiaw e al raddoppio di Kean in avvio, rispondono Abraham e Jovic. Dopo 7 minuti, la formazione viola p Ilgiornaleditalia.it - Gol e spettacolo a San Siro, finisce 2-2 fra Milan e Fiorentina Leggi su Ilgiornaleditalia.it Viola avanti di due reti dopo 10 minuti, Abraham e Jovic firmano la rimontaO -danno vita a una sfida ricca di emozioni e occasione, che si chiude sul 2-2. All'autorete di Thiaw e al raddoppio di Kean in avvio, rispondono Abraham e Jovic. Dopo 7 minuti, la formazione viola p

