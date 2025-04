Napoli non solo l’Inter | che duello con il Manchester United per il bomber

solo sfida all’Inter, il Napoli deve fare attenzione anche al Manchester United: che duello per il futuro vice-LukakuIl Napoli guarda al futuro con un occhio attento, e la prossima stagione, con il ritorno nelle competizioni europee, è già nei pensieri di Antonio Conte. Il tecnico azzurro non ha mai fatto mistero della sua filosofia: vuole una rosa profonda, con due giocatori per ruolo, interscambiabili, pronti a darsi il cambio senza far calare il ritmo. E quando si parla di sostituire un colosso come Romelu Lukaku, la missione diventa chiara: serve un centravanti di peso, uno che abbia il fiuto del gol e la personalità per reggere la pressione.Nel mirino della dirigenza partenopea c’è un giovane bomber e futura speranza della Nazionale italiana, già autore di 10 gol in campionato. Tuttavia, sulle sue tracce ci sono anche l’Inter e club stranieri, proprio come il Manchester United che avrebbe intenzione di cambiare il pacchetto offensivo. Spazionapoli.it - Napoli, non solo l’Inter: che duello con il Manchester United per il bomber Leggi su Spazionapoli.it Nonsfida al, ildeve fare attenzione anche al: cheper il futuro vice-LukakuIlguarda al futuro con un occhio attento, e la prossima stagione, con il ritorno nelle competizioni europee, è già nei pensieri di Antonio Conte. Il tecnico azzurro non ha mai fatto mistero della sua filosofia: vuole una rosa profonda, con due giocatori per ruolo, interscambiabili, pronti a darsi il cambio senza far calare il ritmo. E quando si parla di sostituire un colosso come Romelu Lukaku, la missione diventa chiara: serve un centravanti di peso, uno che abbia il fiuto del gol e la personalità per reggere la pressione.Nel mirino della dirigenza partenopea c’è un giovanee futura speranza della Nazionale italiana, già autore di 10 gol in campionato. Tuttavia, sulle sue tracce ci sono anchee club stranieri, proprio come ilche avrebbe intenzione di cambiare il pacchetto offensivo.

Vieri: “Inter o Napoli? Scudetto non ancora assegnato. Devo dire che…”. Volata scudetto, restano solo Inter e Napoli. Inter, Milan, Juventus e non solo. Alto Garda, calcio che passione! In 1.500 iscritti ai vari club del tifo. Inter-Napoli, tutto d'un fiato: i 6 fattori che saranno decisivi per lo scudetto. Napoli, il calendario tifa Antonio Conte: perché l'Inter rischia grosso | .it. Inter, doppio colpo dal Bologna: intreccio di mercato col Napoli. Ne parlano su altre fonti

Francesco Pio Esposito, non c'è solo il Napoli: un altro club di A l'ha chiesto all'Inter - Francesco Pio Esposito è un attaccante promettente e che sta dimostrando con lo Spezia che la Serie B, nonostante i suoi 19 anni, già gli sta stretta. Il Napoli lo segue da tempo ed anche un club ades ... (msn.com)

Frattesi, non solo Napoli e Roma. Un’altra rivale dell’Inter in A “Si farà trovare pronta” - Pochi mesi fa sembrava molto vicino alla Roma, in estate dovrà decidere cosa fare. Sulle sue tracce non solo Roma e Napoli ... (fcinter1908.it)

Inter-Napoli, tutto d'un fiato: i 6 fattori che saranno decisivi per lo scudetto - Otto giornate alla fine, è corsa a due. Campioni d’Italia a +3: ecco l’analisi dei pro e dei contro delle protagoniste ... (msn.com)