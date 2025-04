Arrampicata sportiva Coppa Europa Boulder 2025 | dieci azzurri in semifinale a Roma

Leggi su Sportface.it

Lain svolgimento a, al Centro diMonkey Island all’interno del Forum Sport Center in Via Cornelia 493, è partita col piede giusto. Nella giornata di qualificazioni ben cinque italiane su otto hanno conquistato il pass per la. Stella Giacani al 12° posto (74.7), Francesca Matuella al 13° (70.0), Irina Daziano e Leonie Hofer pari merito al 14° posto (69.7), Miriam Fogu al 19° (69.0). Anche nel settore maschile sono cinque gliche si guadagnano un posto al penultimo atto: Simone Mabboni brilla in 4° posizione (134.1), mentre Matteo Reusa si accomoda in 6° (119.5). Promosso anche Michael Piccolruaz 9° (109.6), mentre Niccolò Antony Salvatore si prende il pass col 12° posto (104.6). Qualificato anche Luca Boldrini con la 15° posizione (104.