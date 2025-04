Il sacerdote indagato per la morte di Fabiana Chiarappa | Non me ne sono accorto pensavo fosse una pietra

indagato per omicidio stradale con l’aggravante dell’omissione di soccorso. Sarebbe stato lui ad ad investire e uccidere Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118 e appassionata giocatrice di rugby lo scorso 2 aprile. Leggi su Fanpage.it Don Nicola D’Onghia, parroco 54enne della chiesa di San Giovanni, èper omicidio stradale con l’aggravante dell’omissione di soccorso. Sarebbe stato lui ad ad investire e uccidere, 32 anni, soccorritrice del 118 e appassionata giocatrice di rugby lo scorso 2 aprile.

