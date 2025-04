Ginnastica ritmica CdM Sofia | Raffaeli fatica al debutto 11^ nel concorso generale

Sofia, in Bulgaria, le Coppe del mondo 2025 di Ginnastica ritmica: debutto complicato per Sofia Raffaeli, che fatica e chiude undicesima nel concorso generale. Dopo una stagione 2024 strepitosa conclusa con il bronzo alle Olimpiadi di Parigi, l’azzurra, alla prima vera prova internazionale del nuovo anno, si presenta con quattro esercizi completamente rinnovati. Una nuova sfida, quindi, unita al codice dei punteggi modificato.Ne esce una prova con qualche sbavatura soprattutto al nastro e con la palla. Difficoltà testimoniate dai punteggi parziali: 27.950 al cerchio, 25.150 alla palla, 26.750 alle clavette e 24.750 al nastro; 104.600 il punteggio totale, che le è valso appena l’undicesimo posto nel generale. Inoltre, la marchigiana si è guadagnata l’accesso a una sola finale su quattro, quella del cerchio (sesta), mentre sarà la prima tra le riserve alle clavette. Leggi su Sportface.it Sono iniziate a, in Bulgaria, le Coppe del mondo 2025 dicomplicato per, chee chiude undicesima nel. Dopo una stagione 2024 strepitosa conclusa con il bronzo alle Olimpiadi di Parigi, l’azzurra, alla prima vera prova internazionale del nuovo anno, si presenta con quattro esercizi completamente rinnovati. Una nuova sfida, quindi, unita al codice dei punteggi modificato.Ne esce una prova con qualche sbavatura soprattutto al nastro e con la palla. Difficoltà testimoniate dai punteggi parziali: 27.950 al cerchio, 25.150 alla palla, 26.750 alle clavette e 24.750 al nastro; 104.600 il punteggio totale, che le è valso appena l’undicesimo posto nel. Inoltre, la marchigiana si è guadagnata l’accesso a una sola finale su quattro, quella del cerchio (sesta), mentre sarà la prima tra le riserve alle clavette.

