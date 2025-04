Quotidiano.net - Netanyahu in visita a Washington: incontro con Trump su dazi e relazioni internazionali

Leggi su Quotidiano.net

L'ufficio del primo ministro israeliano rende noto che Benyaminpartirà domani perdove è stato invitato per incontrare il presidente Donald. "Discuteranno dei, degli sforzi per il ritorno degli ostaggi, delletra Israele e Turchia, della minaccia iraniana e della Corte Penale Internazionale", riferisce la nota. "Il premier apprezza il legame personale e caloroso con il presidentee lo ringrazia per averlo invitato ad essere il primo leader a incontrarlo dopo l'imposizione dei, come fu anche il primo leader a incontrarlo dopo l'ingresso dialla Casa Bianca", conclude.