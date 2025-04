Juventusnews24.com - Thiago Motta e il messaggio ai tifosi: «Grazie per esserci stati vicini, anche criticamente, ma sempre con grande amore. Vi dico questo»

di Redazione JuventusNews24aidopo l’addio alla Juventus. Cosa ha detto dopo l’esoneroha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Dopo l’esonero da parte della Juve, l’ex tecnico bianconero ha mandatoai– «Li ringrazio per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. La Juve è unasquadra e ha bisogno di vincere, non basta mai partecipare. In 25 anni di calcio ho imparato che per vincere serve fiducia, serve chiarezza e serve che alla fine ognuno di noi assuma fino in fondo le proprie responsabilità. La Juve deve tornare a vincere. Il che non le accade da troppi anni, dopo un ciclo leggendario. Questa squadra avrebbe avuto bisogno di meno infortuni e di più tempo. Ma penso che quello che abbiamo seminato resterà.