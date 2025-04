Arezzo-Perugia 2-0 derby perfetto con Tavernelli e Pattarello

Arezzo, 5 aprile 2025 – Solido, cinico, e con una classifica che mette sempre più l’acquolina in bocca. Ecco come l’Arezzo esce dal derby con il Perugia in un Comunale completamente amaranto, complice il divieto di trasferta per i tifosi umbri. Tre punti che valgono il settimo posto e la possibilità mercoledì di agganciare, in caso di successo, il Pescara al quarto posto. Bucchi conferma il 4-3-3 della vigilia con Guccione play e una mediana decisamente ‘fisica’ con Mawuli e Dezi, lasciando a Pattarello e Tavernelli il compito di supportare Ravasio. Cangelosi risponde a specchio provando, in primis, ad arginare Guccione per tornare al successo che in trasferta manca dallo scorso ottobre. I primi 20’ scorrono via senza sussulti con Pattarello autentica spina nel fianco che chiama al raddoppio la difesa umbra, anche con le cattive. Sport.quotidiano.net - Arezzo-Perugia 2-0, derby perfetto con Tavernelli e Pattarello Leggi su Sport.quotidiano.net , 5 aprile 2025 – Solido, cinico, e con una classifica che mette sempre più l’acquolina in bocca. Ecco come l’esce dalcon ilin un Comunale completamente amaranto, complice il divieto di trasferta per i tifosi umbri. Tre punti che valgono il settimo posto e la possibilità mercoledì di agganciare, in caso di successo, il Pescara al quarto posto. Bucchi conferma il 4-3-3 della vigilia con Guccione play e una mediana decisamente ‘fisica’ con Mawuli e Dezi, lasciando ail compito di supportare Ravasio. Cangelosi risponde a specchio provando, in primis, ad arginare Guccione per tornare al successo che in trasferta manca dallo scorso ottobre. I primi 20’ scorrono via senza sussulti conautentica spina nel fianco che chiama al raddoppio la difesa umbra, anche con le cattive.

