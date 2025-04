Internews24.com - Milan Fiorentina 2-2, i rossoneri pareggiano in rimonta. La classifica aggiornata. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione2-2, iin. Lanel corso del 31° turno di Serie ATermina qui, iriescono ad agguantare il pareggio dopo che le cose si erano esse male. I Viola la sbloccano poco dopo il fischio di inizio, ci pensa Thiaw che mette la palla in rete ma nella sua porta, poi al 10? il solito Kean sigla il 2-0. Al 23? Abraham, ispirato nell'ultimo periodo, dopo il gol in semifinale di Coppa Italia contro, mette la firma anche in questo match e dà il via alladella squadra di Conceicao; completa l'opera Jovi?. Ecco il nuovo volto dellanel campionato italiano.Inter 68Napoli 64Atalanta 58Bologna 56Juventus 55Roma 52Lazio 525248Udinese 40Torino 39Genoa 38Como 33Verona 30Cagliari 29Parma 27Lecce 25Empoli 23Venezia 20Monza 15