Jovic a Sky Sport | Avremmo meritato la vittoria Spero Conceicao se ne accorga

Jovic nel post partita di Milan Fiorentina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il serbo è stato protagonista con il gol del 2-2Al termine di Milan Fiorentina, Jovi? è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match finito in pareggio tra le due squadre. Suo il gol che ha completato la rimonta sui Viola.MALE NEL PRIMO BENE NEL SECONDO – «Non so cosa dire, dobbiamo trovare una risposta, perché abbiamo ancora 7 partite da giocare. Dobbiamo cambiare i nostri primi tempi, oggi abbiamo avuto tante difficoltà, ma abbiamo dimostrato carattere e mentalità. Oggi credo sia stato un punto guadagnato per loro, Avremmo meritato di vincere».GOL DELL’EX – «Cerco di fare quel che posso nei minuti che mi concedono. Sono stato bene a Firenze ma adesso gioco per il Milan voglio provare a giocare tutte le partite al meglio e Spero che l’allenatore se ne accorga». Internews24.com - Jovic a Sky Sport: «Avremmo meritato la vittoria. Spero Conceicao se ne accorga» Leggi su Internews24.com di Redazionenel post partita di Milan Fiorentina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Il serbo è stato protagonista con il gol del 2-2Al termine di Milan Fiorentina, Jovi? è intervenuto ai microfoni di Skyper analizzare il match finito in pareggio tra le due squadre. Suo il gol che ha completato la rimonta sui Viola.MALE NEL PRIMO BENE NEL SECONDO – «Non so cosa dire, dobbiamo trovare una risposta, perché abbiamo ancora 7 partite da giocare. Dobbiamo cambiare i nostri primi tempi, oggi abbiamo avuto tante difficoltà, ma abbiamo dimostrato carattere e mentalità. Oggi credo sia stato un punto guadagnato per loro,di vincere».GOL DELL’EX – «Cerco di fare quel che posso nei minuti che mi concedono. Sono stato bene a Firenze ma adesso gioco per il Milan voglio provare a giocare tutte le partite al meglio eche l’allenatore se ne».

Jovic a Sky: "Punto guadagnato per loro. Voglio giocare al meglio: spero che il mister se ne accorga". Milan-Fiorentina 2-2, gol e highlights. Autorete di Thiaw e Kean, poi Abraham e Jovic. Jovic a Sky: «Spero Conceicao se ne accorga». Napoli-Milan 2-1, gol e highlights: la decidono Politano e Lukaku. Napoli-Milan 2-1: video, gol e highlights. Milan, Jovic: operazione riuscita. Quattro settimane di stop. Ne parlano su altre fonti

Paolini-Jovic oggi a Indian Wells: dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti. In campo anche Arnaldi - Paolini e Jovic si affronteranno per la prima volta ... La diretta televisiva dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024 è affidata a Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento ... (msn.com)

Milan, Jovic: "Lo scorso anno, con i miei goal, abbiamo preso dieci punti e raggiunto la Champions. E sul futuro..." - Luka Jovic, numero 9 del Milan, ha rilasciato un`intervista al portale serbo MozzartSport. L`ex attaccante di Fiorentina e Real Madrid ha analizzato il suo percorso. (msn.com)

Paolini-Jovic: highlights Wta Indian Wells - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)