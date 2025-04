Pagelle Milan-Fiorentina 2-2 | Maignan e De Gea super i rossoneri salutano la Champions nonostante Jovic

Leggi su Sportface.it

Ledi, con i voti ai protagonisti dell’anticipo valido per la 31esima giornata di Serie A. Un pareggio pirotecnico che scontenta entrambe le squadre ma soprattutto i, che di fatto dicono addio alla speranza di arrivare al quarto posto: termina 2-2. Come spesso è accaduto in questa stagione, avvio shock delcon l’uno-due Viola che vale il doppio vantaggio dopo dieci minuti. Prima l’autogol di Thiaw, favorito dall’erroraccio di Musah e dallo spunto di Gudmundsson, poi la grande azione ospite che si è conclusa con la rete di Kean.Ilaccorcia al 23? con Abraham, a segno in uno dei pochi spuntinel primo tempo, per poi pareggiare con l’uomo della provvidenza, ovvero il solito. Un gol per certi versi rocambolesco, visto che nasce da un passaggio sbagliato di Tomori, che cerca Gimenez ma trova il serbo.