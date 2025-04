.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 27^ giornata

InB, la Castelfrettese pareggia a Osimo ma allunga di un punto sull’Ostra, sconfitta dalla sua bestia nera Borghetto: ai “Frogs” mancano due punti per vincere il campionato. Exploit Borgo Minonna a San Paolo di Jesi. In coda vittorie salvezza per San Biagio e Pietralacroce, Labor a picco. Nel girone C sconfitte Argignano e Pietralacroce. InC, il Le Torri Castelplanio riacciuffa il Chiaravalle e allunga di un punto sul Cupramontana, sconfitto dal Monte Roberto. Nel girone D, la Gls Dorica batte la capolista Loreto. Nell’F la Cingolana SF rimonta la MR Pioraco dallo 0-2 al 3-2 e torna in testa, la Treiese ferma sullo 0-0 il Ripe San GinesioIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 5 aprile– Sabato di grandi sorprese quello odierno in, con le gare27^