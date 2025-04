Thesocialpost.it - Superenalotto, vinti oltre 600mila euro con un 5+1: otto “5” da 24mila euro ciascuno

ROMA – Colpo di fortuna per un giocatore delche, nell’estrazione di oggi, sabato 5 aprile 2025, ha centrato un 5+1 da. È questo il risultato più rilevante del concorso numero 55, che ha visto inla realizzazione di“5”, ognuno dei quali si aggiudica più di.La combinazione vincente estratta è la seguente: 60 – 41 – 73 – 8 – 22 – 5, con numero Jolly 18 e numero Superstar 54. Nessun “6” è stato registrato e il montepremi per la prossima estrazione sale a19 milioni di.Per quanto riguarda le modalità di riscossione della vincita, Sisal ricorda che variano a seconda dell’importo. Le somme fino a 520possono essere ritirate in qualsiasi punto vendita autorizzato o accreditate automaticamente sul conto di gioco, se la giocata è stata effettuata online.