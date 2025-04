Calciomercato.it - Abraham, gol e infortunio: segna anche Jovic e Gimenez perde terreno

L’attaccante inglese hato ancora dopo averlo fatto contro l’Inter. Poi il cambio nella ripresa: ecco cosa è successoTammyci sta provando in tutti i modi per tenersi il Milan. L’attaccante inglesestasera ha timbrato il cartellino,ndo il gol del momentaneo uno a due., gol e(LaPresse) – Calciomercato.itIn pochi giorni, così, l’ex giocatore del Chelsea ha prima realizzato il centro del vantaggio nel derby di Coppa Italia contro l’Inter e poi riaperto la sfida contro la Fiorentina. Sergio Conceicao, al 55esimo, però, ha dovuto sostituirlo per via di alcuni problemi fisici. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, maha lasciato ildi gioco zoppicando, prima di dare il cinque al portoghese, che gli ha dato fiduciastasera.