Via Mattei rossoblù, il ‘totem’ del Carlino illumina la notte. “Rispecchia Bologna”.

, 5 aprile 2025 – Un faronellain via. Il totem delrisplende davanti la sede della redazione,ndo l’intera strada. Sono diverse le persone che si sono fermate per scattare una foto al totem splendente e addobbato dai colori della squadra. L’iniziativa promossa dal nostro giornale con Radio Sata, segue la grande prestazione di martedì sera da parte della squadra guidata da Vincenzo Italiano nella semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli. In attesa della determinante sfida di domani sera al Dall’Ara contro il Napoli. TOTEM DEL RESTO DELIN ROSSOBLU “Replichiamo con grande piacere l’zione avvenuta lo scorso anno. Cogliamo anche l’occasione per ribadire la vicinanza delalla comunità, dopo che la settimana scorsa ha festeggiato i suoi 140 anni a palazzo Re Enzo.