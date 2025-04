Arezzo-Perugia 2-0 il Grifo fa marcia indietro

Arezzo, 5 aprile 2025 – Tutto da rifare, nella speranza che ci sia ancora tempo. Il Perugia fa una clamorosa marcia indietro e sbatte contro l'Arezzo. Gli amaranto si prendono con merito il derby, il Grifo riflette sulla sua idiosincrasia per le partite lontano dal Curi, soprattutto in vista dei play off che dopo il turno però si allontanano. L'Arezzo è padrone del campo dall'inizio alla fine, il Perugia non solo non riesce a costruire una trama di gioco, ma nella serataccia toscana non riesce neppure a contenere le folate degli amaranto. La squadra di Bucchi ridimensiona i piani, ma restano tre finali da non sbagliare. La gara. Siamo alle battute finali, c'è da guadagnare terreno e allora Cangelosi opta per una squadra che almeno per schema e uomini dovrebbe essere aggressiva. Ma tutto resta nelle intenzioni.

