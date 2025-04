Cinemaserietv.it - Antonello Fassari nel backstage de I Cesaroni 6, si racconta tra risate e saggezza (VIDEO)

Leggi su Cinemaserietv.it

Nel 2013, il filmmaker e creator digitale Daniele Santonicola realizzò un preziosodisul set de I6, seguendo da vicino una giornata intera di lavoro dell’attore, interprete dello storico personaggio di Cesare. Ilrestituisce non solo il dietro le quinte della nota serie TV, ma anche la quotidianità, fatta di passaggi obbligati e piccoli rituali, che scandiscono la vita di un attore sul set.Strutturato in minicapitoli, ilaccompagna lo spettatore lungo tutto l’arco della giornata: dall’arrivo prima dell’alba negli studi televisivi di Roma, passando per la sessione di trucco e parrucco, fino alle prove e alle riprese delle varie scene. Ogni momento èto con uno sguardo partecipe e spontaneo, capace di cogliere le sfumature dell’ambiente lavorativo, i rapporti tra colleghi, le battute tra una ripresa e l’altra, e la stanchezza che, pur emergendo sul volto degli attori a fine giornata, non riesce mai a spegnere la passione per il mestiere.