Auto pirata travolge e uccide un ciclista a Bari | la vittima aveva 56 anni

ciclista di 56 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere stato investito, secondo le prime segnalazioni, da un’Auto pirata sulla strada provinciale 231, nel territorio di Corato (Ba). L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale «Bonomo» di Andria, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e. Feedpress.me - Auto pirata travolge e uccide un ciclista a Bari: la vittima aveva 56 anni Leggi su Feedpress.me Undi 56è morto nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere stato investito, secondo le prime segnalazioni, da un’sulla strada provinciale 231, nel territorio di Corato (Ba). L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale «Bonomo» di Andria, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e.

Auto pirata travolge e uccide un ciclista: la vittima aveva 56 anni. Ubriaco e con una gamba ingessata travolge e uccide con l’auto una 20enne che aiutava un animale ferito. Al volante ubriaco e col gesso travolge e uccide ventenne. Scende per soccorrere un animale, un'auto la travolge e uccide: arrestato pirata della strada. Travolge e uccide una 20enne nella notte, arrestato il pirata della strada: guidava con il piede ingessato. Travolge e uccide uno scooterista, poi scappa. Pirata della strada si costituisce in commissariato. Ne parlano su altre fonti

Auto pirata travolge e uccide un ciclista a Bari: la vittima aveva 56 anni - Un ciclista di 56 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere stato investito, secondo le prime segnalazioni, da un’auto pirata sulla strada provinciale 231, nel territorio di Corato (Ba). L ... (msn.com)

Scende per soccorrere un animale, un'auto la travolge e uccide: arrestato pirata della strada - Una ragazza di vent'anni è morta la notte scorsa dopo essere stata travolta da un'auto pirata a Lurago Marinone, in provincia di Como. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era in auto con il ... (rainews.it)

Travolge e uccide una 20enne nella notte, arrestato il pirata della strada: guidava con il piede ingessato - È stato identificato e arrestato questa mattina, sabato 29 marzo, l'automobilista che, dopo aver travolto e ucciso una ragazza di 20 anni in provincia ... (fanpage.it)