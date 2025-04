Corteo contro il riarmo a Roma lo storico Barbero | Quest’epoca somiglia a quella che ha preceduto il suicidio dell’Europa nel 1914 – Il video

Leggi su Open.online

Alla manifestazione nazionale convocata dal M5silè intervenuto, con unmessaggio registrato, anche Alessandro. Nella sua breve lezione, loha paragonato «la nostra epoca» al periodo «che hala prima guerra mondiale, nel». «Io che sono uno, che cosa posso dire in un’occasione come questa? – si chiede-. Beh, a noi storici spesso chiedono, ma l’epoca che stiamo vivendo a quale periodo del passato as? Ecco, io purtroppo negli ultimi tempi comincio ad avere sempre più l’impressione che l’epoca nostra assomigli paurosamente agli anni che hannolo scoppio della prima guerra mondiale», afferma. «Allora l’Europa usciva da un lungo periodo di pace (.) e anche adesso usciamo da un lungo periodo di pace, quasi, se dimentichiamo i Balcani e le guerre coloniali».