Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: umbri più solidi, primo atto a Perugia!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui. Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo! Buon proseguimento di serata sui nostri canali!22.20 Non resta che darvi appuntamento per gara 2, prevista sabato 12 aprile all’Eurosoule Forum alle ore 18.proverà a pareggiare i conti puntando sulla spinta del proprio pubblico. Perchance importante per indirizzare seriamente il discorso qualificazione.22.15vince 3-0 e si aggiudica gara 1 della semifinale Scudetto. Uomini di Lorenzetti più costanti in attacco e difesa. Match comunque equilibrato,paga troppe imprecisioni nei momenti topici del match ma ha dato l’impressione (a tratti) di poter seriamente impensierire i campioni d’Italia in carica. Per gli ospiti, rammarico per aver gettato all’aria il vantaggio parziale di 16-19 nel terzo set.