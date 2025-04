Calciomercato.it - Dalla Bundesliga alla Serie A: la ‘freccia’ algerina firma con la Juve

I bianconeri guardano con attenzione al campionato tedesco per andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E c'è un nome che piace molto ai bianconeriIl quarto posto è la priorità dellantus in questo finale di stagione. Nonostante una annata molto complicata, i bianconeri sono in piena corsa per la Champions League. Un piazzamento che consentirebbe di salvare in parte il campionato e di non dover smantellare completamente la rosa in estate. Ma la dirigenza in queste settimane sta comunque lavorando in maniera molto intensa per andare ad individuare i giocatori giusti per alzare ancora di più la qualità. Continassa sanno di aver commesso diversi errori la scorsa estate e questi serviranno da insegnamento per non sbagliare più in futuro.