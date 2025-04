Sport.quotidiano.net - Milan-Fiorentina 2-2, altra rimonta rossonera. Ma la zona Champions si allontana

o, 5 aprile 2025 - Ilspesso approccia male, ladi norma fa l'opposto: le due squadre confermano timori e speranze, a seconda dei punti di vista, con i viola che volano sul doppio vantaggio in meno di 10' grazie all'autogol di Thiaw propiziato da una bella giocata di Gudmundsson e alla girata vincente del solito Kean. Finita qui? Macché, perché un'costante in stagione sono le rimonte rossonere. Già a metà primo tempo Conceicao richiama in panchina un disastroso Musah per inserire Jovic, e la mossa si rivelerà azzeccata. La riscossa la apre Abraham prima del gol dell'ex proprio di Jovic, che fissa il 2-2 definitivo nel quale hanno un peso specifico anche i due portieri, Maignan e De Gea. Ilevita un'sconfitta, ma probabilmente saluta definitivamente il sognoLeague, mentre la, seppur con i rimpianti della doppiaincassata, porta a casa un buon punto che vale la permanenza del gruppone buono.