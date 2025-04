Notizieaudaci.it - Pilota di parapendio 86enne precipita nel giardino di un’abitazione e muore a Romano d’Ezzelino

Unditedesco di 86 anni ha perso la vitando neldi una casa di, in provincia di Vicenza. L’incidente è accaduto verso le ore 12:30 di sabato 5 aprile. Iltedesco Jurgen Vogt è deceduto sul colpoL’uomo, Jurgen Vogt, è morto sul colpo in seguito alle gravi ferite riportate e a nulla è valso l’intervento del Suem 118 giunto da Crespano del Grappa e Bassano del Grappa che aveva inviato anche l’elisoccorso. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Jurgen Vogt, lanciatosi dalla pista principale sul Monte Grappa, èto all’altezza del primo tornante a valle di via Valle San Felicita, la strada che daconduce al massiccio. ‘anziano che si è lanciato dalla rampa del decollo Stella Alpina sul 13/o tornante di Semonzo del Grappa.