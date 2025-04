Anteprima24.it - A Capri la partita della festa finisce in lite sul campo: strattonato anche il sindaco

Tempo di lettura: 2 minutiDoveva essere unaper celebrare sulla promozione raggiunta dalla Caprese nel campionato di Promozione. E’ finita con un accenno di rissa, a base di insulti e spintoni tra i giocatori delle due squadre e le rispettive tifoserie, sedato solo dal pronto intervento di polizia e carabinieri.E’ accaduto allo stadio San Costanzo di, nell’ultima gara del campionato di Prima Categoria tra la GB Caprese, matematicamente già promossa in Promozione, e la Juventude Stabia, squadra di Castellammare di Stabia. Uno scontro tra la prima e la seconda in classifica con quest’ultima a caccia di punti per acquisire la promozione diretta senza passare per i playoff.A bordo, ad assistere all’incontro, era presenteildell’isola, Paolo Falco, invitato dalla squadra di casa a partecipare ai festeggiamenti.