La Fiorentina fa e disfa il Milan si rianima e acciuffa il 2-2 | l’offside cancella la gioia di Dodo nel finale

Milan e Fiorentina. Dopo essersi portati sul doppio vantaggio grazie all'autogol di Thiaw e al sigillo di Kean, i Viola subiscono il prepotente ritorno del Milan, capace prima di accorciare le distanze con Abraham per poi arrivare a timbrare il 2-2 con Jovic. Nel finale annullato un gol a Dodo per posizione di fuorigioco.La Fiorentina fa e disfa, il Milan si rianima e acciuffa il 2-2: l'offside cancella la gioia di Dodo nel finale (LaPresse) – Calciomercato.itPronti via e la Fiorentina fa subito male. Al 7? Musah perde un pallone ingenuo poco distante dall'area di rigore rossonera, Mandragora ne approfitta e serve a Gudmundsson un pallone che l'islandese è bravo a portare avanti, depositando un cross che taglia tutta l'area di rigore e che Thiaw devia maldestramente nella sua porta.

