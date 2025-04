Inter-news.it - Darmian: «Tante partite, vogliamo andare avanti in ogni competizione!»

Leggi su Inter-news.it

Matteoreputa difficile spiegare l’accaduto in Parma-Inter. L’esterno, autore del primo gol di giornata, non molla un centimetro nonosil pareggio. Le parole su Sport Mediaset.ORGOGLIO – Nel pomeriggio di Serie A Parma-Inter è finita 2-2 e i nerazzurri escono dal Tardini con l’amaro in bocca per la rimonta subita da doppio vantaggio. Matteofa fatica a spiegare l’accaduto e parla in questo modo: «Difficile dire cosa sia successo.partita è difficile, il Parma è un’ottima squadra. Noi l’avevamo indirizzata nel primo tempo, dopo loro bravi a rientrare in partita e noi meno. Dovremo guardare le cose positive e negative, lavorarci sopra erimanendo positivi. Un pareggio non deve minare le nostre certezze e consapevolezze, da domani prepareremo la partita imporcontro il Bayern Monaco.