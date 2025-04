Trampolino elastico World Cup Riccione | Patisso Colonna in semifinale conferme per Tonelli

Leggi su Sportface.it

Si è conclusa le giornata di qualifiche di tutte le specialità (tranne il sincro misto, che si è svolto ieri) nella seconda tappa diCup diin corso al PlayHall di. Brilla Samuele, che con una bella prova conquista l’accesso alle semifinali di domani. L’azzurro, che ha sfiorato il podio nell’ultimo europeo nella disciplina olimpica, mette in campo la propria esperienza con una bella seconda routine. Dopo aver chiuso anzitempo la prima dopo pochi salti, infatti, il ginnasta della Milano 2000 è tornato sul tappeto chiudendo in 57.850 guadagnandosi l’accesso tra i migliori 24 atleti del mondo. “Serviva tirare fuori la grinta e l’ho fatto. Mi sono reso conto che comunque ci sono – ha spiegato– sono contento di essere entrato in, sapevo di potercela fare.