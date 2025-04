Tiro a volo Coppa del Mondo Buenos Aires 2025 | Rossetti argento e Sdruccioli bronzo nello skeet

skeet azzurro. A Buenos Aires, sede della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, Gabriele Rossetti sale sul secondo gradino del podio, precedendo il connazionale Elia Sdruccioli. A vincere è lo statunitense Christian Elliott. Sfuma la medaglia invece per Simona Scocchetti e Martina Bartolomei, che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto nella gara femminile.IL RACCONTO DELLE GARELa giornata si era aperta con la doppietta azzurra nelle qualificazioni. Quattro i tiratori a quota 121, ma lo shoot off premia Sdruccioli (1°) e Rossetti (2°) davanti al cileno Hector Flores Barahona (3°) e al kazako Ilya Penkov (4°), mentre gli altri due finalisti, il cipriota Georgios Achilleos ed Elliott si fermano a quota 120. Leggi su Sportface.it Inizia con due medaglie il percorso di Luigi Lodde come direttore tecnico delloazzurro. A, sede della prima tappa dideldi, Gabrielesale sul secondo gradino del podio, precedendo il connazionale Elia. A vincere è lo statunitense Christian Elliott. Sfuma la medaglia invece per Simona Scocchetti e Martina Bartolomei, che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto nella gara femminile.IL RACCONTO DELLE GARELa giornata si era aperta con la doppietta azzurra nelle qualificazioni. Quattro i tiratori a quota 121, ma lo shoot off premia(1°) e(2°) davanti al cileno Hector Flores Barahona (3°) e al kazako Ilya Penkov (4°), mentre gli altri due finalisti, il cipriota Georgios Achilleos ed Elliott si fermano a quota 120.

