Due morti sulle Alpi in poche ore: tragedia tra i ghiacci dell'Alta Savoia

Chamonix, Alta– Due escursionisti, un italiano e un francese, hanno perso la vita in due distinti ma ravvicinati incidenti avvenuti sabato sul massiccio del Monte Bianco, nel cuore. Le vittime sono precipitate in due crepacci, lungo itinerari fuori pista noti per la loro bellezza ma anche per la pericolosità.Il primo incidente ha coinvolto un cittadino francese di circa 30 anni, deceduto mentre stava sciando in direzione delle Dômes de Miage, nel territorio di Contamines-Montjoie, lungo il Col des Dômes. Secondo quanto riferito dalla gendarmeria d’alta montagna di Chamonix, l’uomo è precipitato in un crepaccio: i soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare.Circa un’ora dopo, sul versante francese della Vallée Blanche, è avvenuto il secondo dramma.